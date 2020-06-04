Частным предпринимателям Сумщины выплатят 4 млн грн денежной помощи на детей Средства в сумме 3,9 млн гривен направят для выплаты пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

По информации областного Департамента социальной защиты населения, поступил второй транш для осуществления соответствующих выплат в июне 2020 года. Эти средства получат 856 семей в Сумской области, в которых воспитываются 980 детей.

Почти 4 млн гривен направят для выплаты пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, за счет средств, выделенных фондом борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Справка

Такой вид финансовой помощи осуществляется во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2020 № 330 «О выделении средств для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога».