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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58591

С 22 июня возможно усиление карантина

Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля. Однако, по мнению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, с 22 июня будет происходить не смягчение, а усиление карантинных ограничений там, где это необходимо.

Согласно правительственному постановлению, значительно усиливается роль главного санитарного врача области. По его представлению областная комиссия может рассматривать вопрос о закрытии отдельных населенных пунктов или направлений деятельности.

Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятен сценарий возвращения к более жесткому карантина. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, представляя анализ текущей ситуации с COVID-19 в Украине и моделирования сценариев распространения заболевания.

«Мы четко видим, что после того, как Украина начала смягчать карантин (с 12 мая, 25 мая), перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев заболеваний», - отметил Виктор Ляшко.

А как раз карантинные меры позволяют сдержать распространение болезни и сохранить человеческие жизни. По словам Виктора Ляшко, если бы в марте не внедрили карантин, то до конца года «по наиболее пессимистическому сценарию должны быть 145 тыс. умерших на территории Украины». К тому же во время пика заболевания происходит коллапс всей системы здравоохранения, «скорая не приезжает на инсульты, инфаркты», поэтому в десятки раз увеличивается смертность от болезней, от которых обычно спасают.

«Введение карантина у нас было оправданным и правильным решением, в частности, еще до того, пока не начались вспышки и значительный рост коронавирусной болезни», - подчеркнул Виктор Ляшко.

Всемирная организация здравоохранения недавно провела исследование, согласно которому во всех странах мира в среднем выявляется 30% случаев коронавирусной болезни. Все остальные проходят бессимптомно, или люди не обращаются за медицинской помощью. Украина тоже не исключение. Согласно исследованиям, в среднем в Украине может быть потенциально больных 132 тыс. человек. Но эти данные не являются подтвержденными, это модельная ситуация. В дальнейшем выборочно будут проводиться исследования, выявлять наличие иммунитета среди людей, особенно в населенных пунктах, где были вспышки. Во время исследования просчитали аж 81 сценарий, по которому может развиваться коронавирусная болезнь в Украине, сейчас в основном анализируются три, которые учитывают сезонность.

«На сегодня мы не можем сказать, что сезонность нулевая, или между умеренной и нулевой. Мы движемся по умеренному сценарию, то есть мы выходим на 4 тыс. умерших до конца года», - отметил Главный государственный санитарный врач. При этом он отметил, что «эта сезонность на данный момент не является конечным совершенным фактором, поскольку после смягчением карантинных мероприятий почему-то все почувствовали, что карантин отменили». Соответственно, количество выявленных заболеваний начало расти.

«Если мы совместными усилиями выполним все, что прописано в рекомендациях Минздрава, в частности, бизнес выполнит все противоэпидемические нормы, люди станут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, у нас есть шанс. Поэтому сознательно снимая маску в общественном транспорте, подумайте об этих цифрах», - призвал Виктор Ляшко.

Он в очередной раз подчеркнул обязательность ношения масок в общественных зданиях и транспорте, ограничении пребывания людей в общественных зданиях, запрете перевозки пассажиров более числа сидячих мест и т.п.

«Эти требования не может выполнять один человек, надо, чтобы их выполняло все общество и бизнес», - отметил Главный государственный санитарный врач.

Общество Карантин
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