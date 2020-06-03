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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08325

За неделю на Сумщине коронавирусом заболели 5 детей

Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, за прошедшую неделю в Сумской области подтверждено методом ПЦР 42 новых случая коронавируса, из них 5 – детей. Пять человек лечатся в стационаре, остальные дома на самоизоляции. За это же время вылечились 17 человек. То есть имеется негативная динамика.

Всего сейчас лечатся 63 человека, из них 8 детей. В стационаре – 12 человек: 8 в Сумской областной инфекционной больнице, 2 – в Белопольской ЦРБ, по 1 – в Тростянецкой и Шосткинской больницах.

Общество Коронавирус
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