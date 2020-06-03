За неделю на Сумщине коронавирусом заболели 5 детей

По его словам, за прошедшую неделю в Сумской области подтверждено методом ПЦР 42 новых случая коронавируса, из них 5 – детей. Пять человек лечатся в стационаре, остальные дома на самоизоляции. За это же время вылечились 17 человек. То есть имеется негативная динамика.
Всего сейчас лечатся 63 человека, из них 8 детей. В стационаре – 12 человек: 8 в Сумской областной инфекционной больнице, 2 – в Белопольской ЦРБ, по 1 – в Тростянецкой и Шосткинской больницах.
На Глуховщине еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции, не связанный с предыдущими....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случаи COVID-19, из них 16 033 выздоровели,...
По состоянию на 19 июня в Сумской области уже 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Болезнь подтвердили у женщины, которая приехала из Киева....
Новый случай зафиксирован сегодня, 18 июня, в Кролевецком районе....