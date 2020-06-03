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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12483

В Сумах Заречный райсуд взяли под охрану

Сегодня, 19 июня, Заречный районный суд г. Сумы перешел под круглосуточную охрану сотрудников Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области.

Начальник Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области полковник Владимир Бабич лично провел инструктаж сотрудников, которые заступили на службу по охране и обеспечению безопасности, а также поддержание общественного порядка.

Взятие под охрану судебного учреждения произошло без лишних торжеств, но с соблюдением доброй традиции, сотрудники Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области подарили женщинам коллектива судебного учреждения розы, комплименты и хорошее настроение.

Уважаемые посетители суда обращаем Ваше внимание, что с сегодняшнего дня изменяются Правила пропуска лиц в помещение Заречного районного суда г. Сумы, нововведением станет запись информации о посетителях в журнале сотрудником Службы судебной охраны, поэтому наберитесь терпения и отнеситесь к этому с пониманием.

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