Сумчане организовали масштабную контрабанду психотропов за границу Служба безопасности Украины прекратила деятельность наркогруппировки, которая планировала переправить за границу масштабную партию психотропных веществ.

По данным следствия, наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей. Они собирались перевозить «товар» наркокурьерами на частном автотранспорте через государственную границу вне пункта пропуска.

Правоохранители «перехватили» партию наркотиков вблизи российской границы. При осмотре автомобиля было обнаружено более 250 килограммов химического вещества, расфасованного в 12 мешков. Сейчас эксперты подтвердили, что почти 30 килограммов груза является готовым психотропным веществом мефедрон. По предварительной оценке, его стоимость составляет более 15 млн гривен по ценам черного рынка. Остальные химических веществ находятся на экспертизе.

В ходе обысков следователи и оперативники спецслужбы обнаружили склад, расположенный на территории одного из гаражных кооперативов в пограничной с РФ области. Правоохранители обнаружили в нем более 360 литров химических компонентов. По месту временного проживания контрабандистов также изъяты записи с контактами заказчиков, добавлено к материалам дела.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины следователями СБУ решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Блокировка наркотрафика осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области, сообщает сайт СБУ.