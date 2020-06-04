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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской футзалист покинул белорусскую «БЧ»

Воспитанник сумского футзала Денис Мазной покидает состав гомельского клуба.

Об этом сообщает страница «железнодорожников» в «Фейсбуке».

В прошлом сезоне Мазной провёл за «БЧ» 34 матча, в которых отличился 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. «БЧ» по итогам чемпионата заняла 4-е место.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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