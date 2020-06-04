Сумской футзалист покинул белорусскую «БЧ» Воспитанник сумского футзала Денис Мазной покидает состав гомельского клуба.

Об этом сообщает страница «железнодорожников» в «Фейсбуке».

В прошлом сезоне Мазной провёл за «БЧ» 34 матча, в которых отличился 17 забитыми мячами и одной голевой передачей. «БЧ» по итогам чемпионата заняла 4-е место.