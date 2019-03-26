Сумские мусорщики, проиграв конкурс, полностью переносят свои контейнерные площадки Компания «А-Муссон», которая 5 лет вывозила мусор с 3/4 части Сум, решила вместе с контейнерами и сетками забрать и бетонные площадки, залитые несколько лет назад.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Людмила Бунаас.

«Тададам!

«Муссон» сбивает бетон с площадки по ул. Ремесленной, которая была их, а теперь «Сервисресурса».

Геннадий Минаев - вы были правы относительно жадности», - обратилась она к экс-мэру Сум.

Такие же случаи на всей территории лота № 1, который компания проиграла.

Представитель ООО «А-Муссон» Марина Леченко так прокомментировала ситуацию: «А-Муссон» предложил «Сервисресурсу» компенсировать нам стоимость площадок - отказались (99% площадок будто бы сделанных «Сервисресурсом» в свое время достались им от «Гринко», которое было беспощадно изгнано из города! Все демонтированные площадки переносятся на территорию обслуживания «А-Муссон».