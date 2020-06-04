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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37208

В Сумах прокуратура добилась возвращения в коммунальную собственность земли стоимостью свыше 2 млн грн

По иску прокуратуры Сумщины решением Хозяйственного суда Сумской области признано незаконным и отменено решение Сумского городского совета о передаче в аренду земельного участка площадью 2 тыс.кв. м и стоимостью 2 млн 132 тыс. грн.

Ранее установлено, что указанный земельный участок, который расположен в г. Сумы в районе авторынка по улице Черниговской, Сумской городской совет без проведения земельных торгов передал физическому лицу-предпринимателю для коммерческих нужд под предлогом нахождения на нем нежилого помещения. Однако площадь недвижимости значительно меньше предоставленного земельного участка. Из-за допущенных нарушений требований действующего законодательства прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора аренды недействительным, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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