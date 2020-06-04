Экс-мэр Сум вызвал полицию на мусорную площадку Бывший мэр Сум Геннадий Минаев сегодня, 19 июня, вызвал полицию на контейнерную площадку, с которой сотрудники ООО «А-Муссон» демонтировали бетонное освнование.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Приехал! Вызвал полицию!

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Update. Полиция приехала. Очень грамотные парень и девушка, как оказалось в итоге. Я, правда, поначалу разговаривал с ними в повышенном тоне. Они аж опешили. Но затем страсти унял. Написал заяву про пошкодження комунального майна, и они отобрали у меня пояснення и провели фотофиксацию. Молодцы. Все чин чином. Хорошие полицейские. Александр Кривенький также участвовал в процессе. На Первомайке следователям предоставлю фотокарточки нашей контейнерной площадки, какой она была до появления «ветра затхлой чистоты»!

P.S. Лысенко, Козлов барыга [ но то дело такое ], а ты не только административный импотент, но и просто натуральный дебил! Прошу прощения за точность примененной терминологии», - написал он.

Напомним: «А-Муссон», который 5 лет вывозил мусор с ¾ территории города, в этом году одну четверть упустил ООО «Сервисресурс», и теперь вместе с контейнерами и ограждением забирает и бетонное основание площадок.