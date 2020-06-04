В Сумской мэрии прокомментировали демонтаж «А-Муссоном» контейнерных площадок Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба сообщил, что исчезновение оборудования с мусорных площадок, которые до недавнего времени обслуживал «А-Муссон», а теперь обслуживает «Сервисресурс», вполне законно.

По его данным, в тариф на вывоз мусора оборудование площадок не было включено. Как утверждает Александр Журба, все это предприятие делало за свой счет, и все это является имуществом предприятия, пишет Sumy.Today.

На вопрос, почему город не принял на баланс оборудованные мусорные площадки, что было условием предыдущего конкурса на определение перевозчиков твердых бытовых отходов в Сумах, Александр Журба ответил, что устные разговоры об этом были, но письменно к «А-Муссону» Сумская мэрия не обращалась. Напомним: именно Александр Журба больше трех лет был замом мэра Сум и курировал отрасль ЖКХ.

Напомним: сегодня бывший мэр Сум Геннадий Минаев сообщил в Фейсбуке, что вызвал полицию на мусорную площадку.

Геннадий Минаев опубликовал фото, на котором видно, что на площадке сняли бетонную основу, на которой стояли мусорные баки. Другие пользователи фейсбуке пишут, что такая же ситуация наблюдалась утром и по улице Ремесленной и по Ильинской.