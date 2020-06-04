На Сумщине дали 9 лет за убийство матери К 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который избил до смерти свою 80-летнюю мать.

Прокуратурой Сумской области в суде доказана вина 42-летнего мужчины, который избил до смерти свою 80-летнюю мать.

Трагедия произошла 28 октября 2017 года в с. Новая Слобода Путивльского района. Мать в очередной раз начала упрекать своему сыну, с которым они проживали вместе, за чрезмерное употребление спиртных напитков. Мужчине надоело слушать наставления старушки, он сначала ударил ее несколько раз руками, а когда она упала, еще нанес ей несколько ударов ногами. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Согласно заключению специалистов, женщине нанесено не менее 16 ударов.

В суде обвиняемый вину свою отрицал. Убеждал суд, что не бил мать. По его словам, травмы женщина получила от падения, поскольку у нее повышенное давление и кружилась голова. Однако собранные доказательства опровергли слова обвиняемого.

По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.