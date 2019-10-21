Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57142

С понедельника в Сумах будут играть в хоккей

22-26 июня в Сумах и Борисполе проведут третий тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин.

Перенесенный с апреля тур впервые пройдет сразу в двух городах.

Расписание:

Сумы, детский парк «Сказка»

22.06, 17.00 «ИФК СумДПУ» (Сумы) - МСК «Сумчанка» (Сумы)

23.06, 9.30 МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» (Сумы)

24.06, 9.30  МСК «Сумчанка» - «СумДУ» (Сумы)

25.06, 9.30 «СумДУ» - «ИФК СумДПУ»

26.06, 9.30 «ИФК СумДПУ» - МСК «Сумчанка»

11.00 СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ»

Борисполь

22.06, 16.00 ХК «Колос» (Борисполь) – «СумДУ»

23.06, 16.00 ХК «Колос» - «ИФК СумДПУ»

24.06, 16.00 ХК «Колос» - СДЮШОР «Динамо»

25.06, 16.00 ХК «Колос» - МСК «Сумчанка»

Игры должны проходить без зрителей.

Напомним: после двух туров лидирует «Колос» – 17 очков (в 5 играх), у «Сумчанки» – 16 (но в 4 играх), дальше – «ИФК СумДПУ» – 14 (5), «СумДУ» – 8 (5) и СДЮШОР «Динамо» – 5 (5).

Фото
Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

Хоккеистки МСК «Сумчанка» возобновили тренировки
12.05.2020 17:39

Хоккеистки МСК «Сумчанка» возобновили тренировки

После двух месяцев карантина начали тренировки хоккеистки муниципального спортивного клуба «Сумчанка»....

Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной
31.03.2020 23:23

Сумская хоккеистка вышла замуж за менеджера сборной

Сегодня, 31 марта, сумская хоккеистка Екатерина Покидько вышла замуж....

29.10.2019 10:19

Сумские хоккеисты стали четвертыми в чемпионате Украины

С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров....

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше
28.10.2019 17:50

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше

25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика....

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
21.10.2019 18:20

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.