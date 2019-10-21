С понедельника в Сумах будут играть в хоккей

Перенесенный с апреля тур впервые пройдет сразу в двух городах.
Расписание:
Сумы, детский парк «Сказка»
22.06, 17.00 «ИФК СумДПУ» (Сумы) - МСК «Сумчанка» (Сумы)
23.06, 9.30 МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» (Сумы)
24.06, 9.30 МСК «Сумчанка» - «СумДУ» (Сумы)
25.06, 9.30 «СумДУ» - «ИФК СумДПУ»
26.06, 9.30 «ИФК СумДПУ» - МСК «Сумчанка»
11.00 СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ»
Борисполь
22.06, 16.00 ХК «Колос» (Борисполь) – «СумДУ»
23.06, 16.00 ХК «Колос» - «ИФК СумДПУ»
24.06, 16.00 ХК «Колос» - СДЮШОР «Динамо»
25.06, 16.00 ХК «Колос» - МСК «Сумчанка»
Игры должны проходить без зрителей.
Напомним: после двух туров лидирует «Колос» – 17 очков (в 5 играх), у «Сумчанки» – 16 (но в 4 играх), дальше – «ИФК СумДПУ» – 14 (5), «СумДУ» – 8 (5) и СДЮШОР «Динамо» – 5 (5).
После двух месяцев карантина начали тренировки хоккеистки муниципального спортивного клуба «Сумчанка»....
Сегодня, 31 марта, сумская хоккеистка Екатерина Покидько вышла замуж....
С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров....
25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика....
17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения....