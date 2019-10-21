С понедельника в Сумах будут играть в хоккей 22-26 июня в Сумах и Борисполе проведут третий тур чемпионат Украины по хоккею на траве среди женщин.

Перенесенный с апреля тур впервые пройдет сразу в двух городах. Расписание: Сумы, детский парк «Сказка» 22.06, 17.00 «ИФК СумДПУ» (Сумы) - МСК «Сумчанка» (Сумы) 23.06, 9.30 МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» (Сумы) 24.06, 9.30 МСК «Сумчанка» - «СумДУ» (Сумы) 25.06, 9.30 «СумДУ» - «ИФК СумДПУ» 26.06, 9.30 «ИФК СумДПУ» - МСК «Сумчанка» 11.00 СДЮШОР «Динамо» - «СумДУ» Борисполь 22.06, 16.00 ХК «Колос» (Борисполь) – «СумДУ» 23.06, 16.00 ХК «Колос» - «ИФК СумДПУ» 24.06, 16.00 ХК «Колос» - СДЮШОР «Динамо» 25.06, 16.00 ХК «Колос» - МСК «Сумчанка» Игры должны проходить без зрителей. Напомним: после двух туров лидирует «Колос» – 17 очков (в 5 играх), у «Сумчанки» – 16 (но в 4 играх), дальше – «ИФК СумДПУ» – 14 (5), «СумДУ» – 8 (5) и СДЮШОР «Динамо» – 5 (5).