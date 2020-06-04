В Сумах провалилась дорога, сделанная в прошлом году В дорожном покрытии на ул. Нижнесыроватской, которую ремонтировали в прошло году, зияет дыра около метра диаметром.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Алексей Балагуровский.

В прошлом году участок дороги отремонтировали, положив новый асфальт, но не по всей улице, а только от детского сада «Олимпийский» до ул. Сергея Табалы. Уже в этом гоулд собираются делать вторйо участок этой улицы, но только возле Сумской центральной районо больницы. Таким образом кусок улицы от ул. Богуна до магазина «Сонечко» остается в ямах, даже несмотря на то, что дворы вокруг заложены плиткой. Получается: выезжаешь из евродвора, сразу в евролужу. А теперь еще и еврояма на новой дороге.