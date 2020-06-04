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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумское НПО готово к обсуждению инвестпрограммы по теплоснабжению

Проекта инвестиционной программы АО «Сумское НПО» на 2020 год размещен на сайте предприятия.

Во исполнение требований «Порядка разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения», утвержденного приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.12.2012 № 630, АО «Сумское НПО» сообщает, что проект инвестиционной программы АО «Сумское НПО» в сфере теплоснабжения на 2020 год, 18 июня 2020 года размещено на официальном сайте АО «Сумское НПО» в сети Интернет.

Предприятие сообщает, что срок, в течение которого от потребителей принимаются предложения к проекту инвестиционной программы, составляет 14 календарных дней со дня размещения проекта инвестиционной программы на официальном сайте АО «Сумское НПО» в сети Интернет (18.06.2020).

Все предложения в проект инвестиционной программы, полученные от потребителей, Общество просит перенаправить на почтовый адрес Общества (40004, г. Сумы, ул. Горького, 58) или на электронный адрес dkspu@sm.ukrtel.net (в случае поступления соответствующих предложений в электронном виде).

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