На Сумщине наблюдается второй этап подъема заболеваемости COVID-19 Об этом заявил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции.

«В последние дни в Сумской области отмечается рост случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, постоянные смягчения карантина обусловили собой увеличение социальных контактов, а несоблюдение санитарных норм привело к увеличению количества новых случаев заболевания. Мы можем увидеть, что Украина по количеству инфицированных перешла на карте с зеленой зоны в красную. Это должно послужить тревожным сигналом для всех нас», - отметил Михаил Мацюк.

На сегодня в области на лечении остаются 63 человека, из которых 8 - дети. 12 взрослых лечатся в условиях стационара. В период 12-18 июня зарегистрировано 42 случая заболевания COVID-19, из которых 5 больных находятся в стационаре, 37 - в самоизоляции. За этот же период выписаны 17 больных, из них 1 ребенок.

Михаил Мацюк также отметил, что несмотря на то, что карантин в Украине и в Сумской области постепенно ослабляют, масочный режим и соблюдение социальной дистанции отменять не собираются.

Напомним, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин - решение о смягчении или усиление ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.