В Тростянце через неделю откроют еще одно отремонтированное отделение больницы Подарком тростянчанам ко Дню Конституции станет открытие еще одного обновленного отделения в Тростянецкой городской больницы.

Сегодня, 19 июня, мэр Тростянца Юрий Бова после торжественного поздравления коллектива медработников с профессиональным праздником в Тростянецкой городской больнице проинспектировал ход ремонтных работ в терапевтическом отделении с неврологическими койками.

Он убедился, что ремонтные и отделочные работы на 800 кв. м площади отделения уже завершены на 90 %.

Открытие в корне обновленного отделения запланировано на День Конституции Украины, который отмечаем 28 июня.

«Это важное событие - открытие капитально отремонтированного неврологического отделения, которое станет прекрасным подарком тростянчанам к Дню Конституции Украины!, - отметил Юрий Бова.

Нужно добавить, что в модернизированное отделение уже закуплено необходимое медицинское оборудование, многофункциональные медицинские кровати, качественные современные мебель в палаты и кабинеты медперсонала.

Как и остальные отремонтированных отделений городской больницы, терапевтическое отделение с неврологическими койками будет иметь комфортные условия для пациентов - современную столовую, отдельные санузлы в каждой палате, холодильники, новое постельное белье и т.п.