Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46136

В Тростянце через неделю откроют еще одно отремонтированное отделение больницы

Подарком тростянчанам ко Дню Конституции станет открытие еще одного обновленного отделения в Тростянецкой городской больницы.

Сегодня, 19 июня, мэр Тростянца Юрий Бова после торжественного поздравления коллектива медработников с профессиональным праздником в Тростянецкой городской больнице проинспектировал ход ремонтных работ в терапевтическом отделении с неврологическими койками.

Он убедился, что ремонтные и отделочные работы на 800 кв. м площади отделения уже завершены на 90 %.

Открытие в корне обновленного отделения запланировано на День Конституции Украины, который отмечаем 28 июня.

«Это важное событие - открытие капитально отремонтированного неврологического отделения, которое станет прекрасным подарком тростянчанам к Дню Конституции Украины!, - отметил Юрий Бова.

Нужно добавить, что в модернизированное отделение уже закуплено необходимое медицинское оборудование, многофункциональные медицинские кровати, качественные современные мебель в палаты и кабинеты медперсонала.

Как и остальные отремонтированных отделений городской больницы, терапевтическое отделение с неврологическими койками будет иметь комфортные условия для пациентов - современную столовую, отдельные санузлы в каждой палате, холодильники, новое постельное белье и т.п.

Общество Тростянецкая горбольница
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.