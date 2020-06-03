В Сумах создали петицию против «Сервисресурса»

«Уважаемые сумчане!
Мы заслуживаем чистый город и чистую окружающую среду!
ООО «СЕРВИСРЕСУРС» не выполняет свои обязанности должным образом!
А именно:
- мусор не вывозится вовремя, мусорные контейнеры переполнены;
- в некоторых районах нашего города контейнеры вообще отсутствуют и на их месте возникают стихийные свалки
- отсутствие дезинфекции мусорных контейнеров;
- отсутствие контейнеров для пластика и стекла;
- ненадлежащее обустройство мусорных площадок: отсутствие твердого покрытия, ограждения и навеса. Мусор разносится ветром и животными, территория рядом с мусорными площадками загромождена.
Имеется информация о том, что предприятие ООО «СЕРВИСРЕСУРС», которое сейчас обслуживает половину нашего города, не имеет мусоросортировочной линии. В каком состоянии тогда захороняется мусора? В то время, как все европейские страны заботятся об экологии своих городов, Сумы делают огромный шаг назад и не справляется с элементарным - сортировкой мусора. Какую землю и воду мы оставим нашим детям? Пластиковую?
Нарушаются законы Украины:
"Об охране окружающей природной среды",
"Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".
Немедленно, требуется проведение повторного конкурса и определения, вместо ООО «СЕРВИСРЕСУРС», нового предприятия для вывоза мусора», - пишет автор петиции Тимур Вирьовкин.
Подписать петицию можно здесь.
Такая петиция была зарегистрирована в Единой системе местных петиций....
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