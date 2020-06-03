В Сумах создали петицию против «Сервисресурса» На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Проведение повторного конкурса и определения, вместо ООО «СЕРВИСРЕСУРС», нового предприятия для вывоза мусора».

«Уважаемые сумчане!

Мы заслуживаем чистый город и чистую окружающую среду!

ООО «СЕРВИСРЕСУРС» не выполняет свои обязанности должным образом!

А именно:

- мусор не вывозится вовремя, мусорные контейнеры переполнены;

- в некоторых районах нашего города контейнеры вообще отсутствуют и на их месте возникают стихийные свалки

- отсутствие дезинфекции мусорных контейнеров;

- отсутствие контейнеров для пластика и стекла;

- ненадлежащее обустройство мусорных площадок: отсутствие твердого покрытия, ограждения и навеса. Мусор разносится ветром и животными, территория рядом с мусорными площадками загромождена.

Имеется информация о том, что предприятие ООО «СЕРВИСРЕСУРС», которое сейчас обслуживает половину нашего города, не имеет мусоросортировочной линии. В каком состоянии тогда захороняется мусора? В то время, как все европейские страны заботятся об экологии своих городов, Сумы делают огромный шаг назад и не справляется с элементарным - сортировкой мусора. Какую землю и воду мы оставим нашим детям? Пластиковую?

Нарушаются законы Украины:

"Об охране окружающей природной среды",

"Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

Немедленно, требуется проведение повторного конкурса и определения, вместо ООО «СЕРВИСРЕСУРС», нового предприятия для вывоза мусора», - пишет автор петиции Тимур Вирьовкин.

Подписать петицию можно здесь.