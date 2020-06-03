Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53168

В Сумах создали петицию против «Сервисресурса»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Проведение повторного конкурса и определения, вместо ООО «СЕРВИСРЕСУРС», нового предприятия для вывоза мусора».

«Уважаемые сумчане!

Мы заслуживаем чистый город и чистую окружающую среду!

ООО «СЕРВИСРЕСУРС» не выполняет свои обязанности должным образом!

А именно:

- мусор не вывозится вовремя, мусорные контейнеры переполнены;

- в некоторых районах нашего города контейнеры вообще отсутствуют и на их месте возникают стихийные свалки

- отсутствие дезинфекции мусорных контейнеров;

- отсутствие контейнеров для пластика и стекла;

- ненадлежащее обустройство мусорных площадок: отсутствие твердого покрытия, ограждения и навеса. Мусор разносится ветром и животными, территория рядом с мусорными площадками загромождена.

Имеется информация о том, что предприятие ООО «СЕРВИСРЕСУРС», которое сейчас обслуживает половину нашего города, не имеет мусоросортировочной линии. В каком состоянии тогда захороняется мусора? В то время, как все европейские страны заботятся об экологии своих городов, Сумы делают огромный шаг назад и не справляется с элементарным - сортировкой мусора. Какую землю и воду мы оставим нашим детям? Пластиковую?

Нарушаются законы Украины:

"Об охране окружающей природной среды",

"Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

Немедленно, требуется проведение повторного конкурса и определения, вместо ООО «СЕРВИСРЕСУРС», нового предприятия для вывоза мусора», - пишет автор петиции Тимур Вирьовкин.

Подписать петицию можно здесь.

Экономика Вывоз мусора Петиция Сервисресурс
view counter

По тематике

Сумчане требуют безопасные пешеходные переходы, а не рисунки на асфальте
Сегодня 08:33

Сумчане требуют безопасные пешеходные переходы, а не рисунки на асфальте

Такая петиция была зарегистрирована в Единой системе местных петиций....

Сегодня 08:05

В Сумах нет денег на борьбу с клещами

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обработка парков, скверов и лесополос от клещей в г. Сумы, и обязать коммунальные хозяйства проводить...

Городские власти забыли о дороге в центре Сум
17.06.2020 10:23

Городские власти забыли о дороге в центре Сум

Сумчане просят отремонтировать дорожное покрытие на ул. Казацкий Вал в самом центре города....

Исполком утвердил результаты мусорного конкурса в Сумах
03.06.2020 14:12

Исполком утвердил результаты мусорного конкурса в Сумах

Сегодня, 3 июня, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решение об утверждении результатов конкурса на определение исполнителей коммунальной услуги по...

У Сумах хочуть створити музей Олександра Олеся
03.06.2020 13:07

У Сумах хочуть створити музей Олександра Олеся

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Створення літературно-мистецького музею ім. О. Олеся»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.