Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22307

Сумчане голосуют против памятника Семену Сапуну

На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Против установки памятника Семену Сапуну!».

«Наша маленькая Родина, богата на героические личности, мировые умы, гениальных творцов искусства и литературы.

26 мая, исполнительный комитет Сумского городского совета, проголосовал за установку памятника Семену Сапуну, на улице Горького.

Семён Сапун, подпольщик ОУН. Человек который никак не характеризует наш город. Как сложилось исторически, вёл деятельность на прицельное уничтожение близких нам людей, наших отцов и дедом, которые служили в рядах красной армии и партизанили в Путивльских лесах. Проливали кровь за свои семьи на фронтах и сражались в тылу.

Данное решение - это попытка переписать историю и стереть нашу генетическую память. Мы знаем историю не по роликам из YouTube, статьям в газетах или книгам истории которые переписывают каждые 5 лет, новой каденции президента. Мы храним ее поколениями, передавая из уст в уста, от наших родителей, ветеранов и детей войны.

И своему ребёнку, я хочу передать историю первоисточника. Он должен знать кто мы и чьи дети.

С уважением отношусь к традициям и устоям каждого города в который приезжаю. И прошу того же на Сумщине!

История есть история, все мы дети нашей большой страны!

Но не так я хотел почитать память своих двух дедов, сражавшихся до Победы. Один освобождал Прагу, второй дошёл до Берлина.

Проблематика данного вопроса изложена выше!

Цель данной петиции: не устанавливать памятник деятеля ОУН Семена Сапуна, в городе Сумы!

Прошу поддержать данную петицию!», - пишет автор петиции Ковпак Иван Никитович.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Памятник Сапуну
view counter

По тематике

У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну
01.06.2020 17:12

У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну

Управління архітектури та містобудування оголошує проведення відкритого конкурсу на кращу ескізну пропозицію встановлення на вул. Горького у Сумах пам’ятника борцю...

В Сумах объявят конкурс на памятник Сапуну
26.05.2020 14:56

В Сумах объявят конкурс на памятник Сапуну

Сегодня, 26 мая, исполком Сумского горсовета принял решение «О проведении открытого конкурса на лучшее эскизное предложение установки на ул. Горького...

В Сумах установят два памятника, третий на подходе
28.08.2019 12:58

В Сумах установят два памятника, третий на подходе

Сегодня, 28 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решения об установке памятников Семену Сапуну и Ярославу Мудрому....

Новости

На Сумщине 10 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:36
На Сумщине ослабили карантин
17.06.2020 17:21
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля
17.06.2020 15:22
В Сумах полиция поймала мошенника, который обманом завладел деньгами кредитного союза
Сегодня 17:45
Сумская мэрия вдруг заявила, что мусорного коллапса не будет
Сегодня 17:38
В Тростянце на ходу загорелась «четверка» (видео)
Сегодня 17:28
Сумчане голосуют против памятника Семену Сапуну
Сегодня 16:22
Сумчане нашли затонувшую пушку в озере детского парка
Сегодня 16:04
В Тростянецком парке установили новую скульптуру
Сегодня 15:54
В Сумах создали петицию против «Сервисресурса»
Сегодня 15:53
В Тростянце через неделю откроют еще одно отремонтированное отделение больницы
Сегодня 15:46
На Сумщине наблюдается второй этап подъема заболеваемости COVID-19
Сегодня 15:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.