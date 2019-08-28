Сумчане голосуют против памятника Семену Сапуну На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Против установки памятника Семену Сапуну!».

«Наша маленькая Родина, богата на героические личности, мировые умы, гениальных творцов искусства и литературы.

26 мая, исполнительный комитет Сумского городского совета, проголосовал за установку памятника Семену Сапуну, на улице Горького.

Семён Сапун, подпольщик ОУН. Человек который никак не характеризует наш город. Как сложилось исторически, вёл деятельность на прицельное уничтожение близких нам людей, наших отцов и дедом, которые служили в рядах красной армии и партизанили в Путивльских лесах. Проливали кровь за свои семьи на фронтах и сражались в тылу.

Данное решение - это попытка переписать историю и стереть нашу генетическую память. Мы знаем историю не по роликам из YouTube, статьям в газетах или книгам истории которые переписывают каждые 5 лет, новой каденции президента. Мы храним ее поколениями, передавая из уст в уста, от наших родителей, ветеранов и детей войны.

И своему ребёнку, я хочу передать историю первоисточника. Он должен знать кто мы и чьи дети.

С уважением отношусь к традициям и устоям каждого города в который приезжаю. И прошу того же на Сумщине!

История есть история, все мы дети нашей большой страны!

Но не так я хотел почитать память своих двух дедов, сражавшихся до Победы. Один освобождал Прагу, второй дошёл до Берлина.

Проблематика данного вопроса изложена выше!

Цель данной петиции: не устанавливать памятник деятеля ОУН Семена Сапуна, в городе Сумы!

Прошу поддержать данную петицию!», - пишет автор петиции Ковпак Иван Никитович.

Подписать петицию можно здесь.