В Тростянце на ходу загорелась «четверка» (видео) Сегодня, 19 июня, в 12:15 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 2104 по ул. Нескучанська в г. Тростянец.

К месту происшествия на двух пожарных автомобилях прибыло 7 сотрудников 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, водитель во время движения увидел задымление в моторном отсеке. Транспортное средство мужчина немедленно остановил, покинул его вместе с пассажиркой и позвонил спасателям. Пока спасатели прибыли на мест, огонь распространился на салон. В 12:24 пожар был локализован, в 12:33 - ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек, двигатель и салон. Травмированных нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.