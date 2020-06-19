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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце на ходу загорелась «четверка» (видео)

Сегодня, 19 июня, в 12:15 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 2104 по ул. Нескучанська в г. Тростянец.

К месту происшествия на двух пожарных автомобилях прибыло 7 сотрудников 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, водитель во время движения увидел задымление в моторном отсеке. Транспортное средство мужчина немедленно остановил, покинул его вместе с пассажиркой и позвонил спасателям. Пока спасатели прибыли на мест, огонь распространился на салон. В 12:24 пожар был локализован, в 12:33 - ликвидирован.

В результате пожара поврежден моторный отсек, двигатель и салон. Травмированных нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Общество Пожар авто
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