В Тростянце на ходу загорелась «четверка» (видео)

К месту происшествия на двух пожарных автомобилях прибыло 7 сотрудников 24-й Государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, водитель во время движения увидел задымление в моторном отсеке. Транспортное средство мужчина немедленно остановил, покинул его вместе с пассажиркой и позвонил спасателям. Пока спасатели прибыли на мест, огонь распространился на салон. В 12:24 пожар был локализован, в 12:33 - ликвидирован.
В результате пожара поврежден моторный отсек, двигатель и салон. Травмированных нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.
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