Сумская мэрия вдруг заявила, что мусорного коллапса не будет На сайте мэрии вышла новость под названием «Богдан Здельник: Полигон работает по плану. Мусорного коллапса не будет».

«Полигон по захоронению бытовых отходов в селе Великий Бобрик работает в плановом режиме, обеспечивая бесперебойный прием ТБО из областного центра.

Директор КП «Сумыжилкомсервис» Богдан Здельник рассказал, что Сумской полигон - единственный в области лицензированный НКРЭКУ на право осуществления хозяйственной деятельности по захоронению бытовых отходов. Для этого сейчас используют первую и вторую очереди объекта. Параллельно готовятся место под строительство третьей очереди.

Богдан Здельник заверил, что работают стабильно и планово принимают отходы. Единственное, в связи с действием карантина, в соответствии с решением исполнительного комитета, введен особый режим функционирования предприятия без допуска посторонних лиц, на полигон допускаются исключительно водители мусоровозов, а сама техника проходит санобработку.

«Предприятие не нарушает нормы закона с точки зрения экологии. Раз в квартал мы проводим заборы воздуха, почвы и воды. Складирование проводится согласно плану. Место для этого есть. Готовимся к строительству третьей очереди. Некоторые говорят, что будет коллапс, но я уверяю, что этого не будет. Работаем планово. Работали и планируем работать», - отметил Богдан Здельник.

Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба сообщил, что на строительство третьей очереди полигона выделено 20 млн гривен. Выполнение работ задержалось в связи с введением карантина, из-за чего не было возможности провести предусмотренное для получения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) общественное обсуждение в формате общественных слушаний. Сейчас сумские коммунальщики ждут вступления в силу изменений в процедуры ОВОС, которые позволяют проводить общественное обсуждение в форме предоставления письменных замечаний и предложений», - говорится в сообщении.