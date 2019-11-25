Сумская мэрия вдруг заявила, что мусорного коллапса не будет

«Полигон по захоронению бытовых отходов в селе Великий Бобрик работает в плановом режиме, обеспечивая бесперебойный прием ТБО из областного центра.
Директор КП «Сумыжилкомсервис» Богдан Здельник рассказал, что Сумской полигон - единственный в области лицензированный НКРЭКУ на право осуществления хозяйственной деятельности по захоронению бытовых отходов. Для этого сейчас используют первую и вторую очереди объекта. Параллельно готовятся место под строительство третьей очереди.
Богдан Здельник заверил, что работают стабильно и планово принимают отходы. Единственное, в связи с действием карантина, в соответствии с решением исполнительного комитета, введен особый режим функционирования предприятия без допуска посторонних лиц, на полигон допускаются исключительно водители мусоровозов, а сама техника проходит санобработку.
«Предприятие не нарушает нормы закона с точки зрения экологии. Раз в квартал мы проводим заборы воздуха, почвы и воды. Складирование проводится согласно плану. Место для этого есть. Готовимся к строительству третьей очереди. Некоторые говорят, что будет коллапс, но я уверяю, что этого не будет. Работаем планово. Работали и планируем работать», - отметил Богдан Здельник.
Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба сообщил, что на строительство третьей очереди полигона выделено 20 млн гривен. Выполнение работ задержалось в связи с введением карантина, из-за чего не было возможности провести предусмотренное для получения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) общественное обсуждение в формате общественных слушаний. Сейчас сумские коммунальщики ждут вступления в силу изменений в процедуры ОВОС, которые позволяют проводить общественное обсуждение в форме предоставления письменных замечаний и предложений», - говорится в сообщении.
Правоохранители совместно направили бездомных с мусорного полигона в Краснопольском района в Центр реинтеграции бездомных лиц....
ООО «Зеленстрой» действует с нарушениями природоохранного законодательства, считают в управлении Госэкоинспекции в Сумской области....
Об этом информирует Ямпольский поселковый совет....
Чрезвычайная ситуация сложилась на территории полигона для хранения ТБО, трое суток подряд возникает пожар....
Земля под строительство третьей очереди мусорного полигона для Сум оформлена. По потенциальной территории четвертого очереди идут суды....