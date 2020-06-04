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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4597

В Сумах полиция поймала мошенника, который обманом завладел деньгами кредитного союза

Правоохранители застали мужчину в тот момент, когда он пришел в учреждение за очередным «траншем».

Как выяснилось, злоумышленник недавно познакомился с мужчиной, который злоупотребляет спиртным, и в разговоре за рюмкой украл у него паспорт. Затем вклеил туда свое фото и, выдавая себя за нового приятеля, отправился в кредитные учреждения. Очевидно, он не имел никакого желания возвращать долги, поскольку таким образом брал ссуды во многих городских союзах и организациях. А работники учреждений даже не подозревали, что на самом деле имеют дело с ранее судимым за такие аферы мошенником, и без сомнения давали ему кредиты.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и устанавливают причастность злоумышленника к другим подобным преступлениям.

Полиция в очередной раз призывает граждан: не давайте свои личные данные или документы незнакомым или малознакомым людям.

Полиция призывает граждан сохранять в надежных местах свои личные документы и конфиденциальную информацию, чтобы не попасть на «крючок» к мошенникам. А работникам банковских учреждений следует быть внимательными и тщательно проверять предоставленные клиентами документы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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