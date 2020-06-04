Украину накрыла вторая волна коронавируса

«Огромное количество людей перестали соблюдать карантинные правила, потому что решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат. Сегодня почти тысяча больных, которые подверждены путем тестирования. Это невероятно тревожный сигнал для всех нас».
Также увеличилось количество больных, которые госпитализированы.
«Мы фактически сегодня получаем начало очередной волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно. Это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены и прописаны Министерством здравоохранения. Нельзя пренебрегать этими вещами. Несмотря на то, что лето, солнце - коронавирус стойкий к температурам, ультрафиолету и выбирает себе все новых жертв», - рассказал Шмыгаль.
Премьер обратился к главам ОГА и призвал подумать о здоровье людей и не смягчать ограничительные меры в областях, которые не соответствуют нормам нормальной эпидемиологической ситуации.
Об этом заявил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием...
Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
На Глуховщине еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции, не связанный с предыдущими....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случаи COVID-19, из них 16 033 выздоровели,...
По состоянию на 19 июня в Сумской области уже 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....