Украину накрыла вторая волна коронавируса Сегодня, 19 июня, на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.

«Огромное количество людей перестали соблюдать карантинные правила, потому что решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат. Сегодня почти тысяча больных, которые подверждены путем тестирования. Это невероятно тревожный сигнал для всех нас».

Также увеличилось количество больных, которые госпитализированы.

«Мы фактически сегодня получаем начало очередной волны заболеваемости коронавирусом. Спасение одно. Это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены и прописаны Министерством здравоохранения. Нельзя пренебрегать этими вещами. Несмотря на то, что лето, солнце - коронавирус стойкий к температурам, ультрафиолету и выбирает себе все новых жертв», - рассказал Шмыгаль.

Премьер обратился к главам ОГА и призвал подумать о здоровье людей и не смягчать ограничительные меры в областях, которые не соответствуют нормам нормальной эпидемиологической ситуации.