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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02215

Як у Сумах відзначатимуть День молоді

У Сумах підготували насичену програму до Дня молоді та Дня Конституції України, в рамках якої відбудеться близько 15 заходів, у яких безпосередньо можна буде взяти участь.

Про це та багато чого іншого розповіли під час брифінгу міські посадовці та представники громадськості.

Щодо безпосереднього відзначення молодіжного свята, то начальник відділу у справах молоді та спорту Єлизавета ОБРАВІТ розповіла, що в цьому році заплановано насичену програму з максимальною кількістю локацій – у зв’язку з необхідністю дотримання протиепідемічних заходів, тобто для уникнення скупчення людей.

«Програма наших заходів гарантує, що молоді буде весело та цікаво, адже розпочнемо із новинок. Так, 25 червня, о 16:00 біля ГРК «Здибанка» відбудеться «Supserfing party», де юних сумчан навчатимуть користуватися сап-бордами (дошки для серфінгу). Протягом наступних двох днів із 15:00 до 19:00 у скейт-парку свої номери показуватимуть учасники загальновідомого «Sumy Extreme Style» під гаслом «Молодість палай!» – розповіла Єлизавета Обравіт.

Естафету у проводженні спортивних заходів продовжать традиційні спортивні змагання з вуличного футболу. За інформацією помічника міського голови Павла ГОНТАВЕНКА, вони відбудуться 25 червня у дитячому парку «Казка» о 19:00. До участі запрошують усі охочі команди.

Не менш вражаюча спортивна програма очікує на містян і безпосередньо на День молоді, 28 червня, – наголосив директор спортивного клубу «B-Tone» Дмитро СТРИЖЕНОК, – біля Альтанки зберуться найкращі богатирі міста та зійдуться у двобої з функціонального багатоборства. Водночас на цій же локації розміститься спортивно-молодіжний ярмарок, на якому представлять найсучаснішу спортивну техніку. Приєднатись до спортсменів пропонують не тільки професіоналам, а й початківцям або просто охочим, наприклад, спробувати себе у спорті можна під час танцювальної руханки з майстрами ZUMBA.

Ті, кому активний відпочинок не до вподоби, зможуть просто порелаксувати – зауважив директор міського центру дозвілля молоді ІГОР ГАННЕНКО.

«Якщо раніше ми готували святкову програму лише на один день, то цього разу у нас буде цілий молодіжний тиждень – «Youth week», кожен день якого проходитиме під кодовою назвою. Наприклад, «мальовничий», коли можна взяти участь у майстер-класі з живопису від Art Lab; «танцювально-спортивний», коли мережа фітнес клубів FitCurves та Dance school «SOL» проводитиму відповідні ігри та конкурси; «комфортабельний», а саме біля МЦ «Романтика», сидячи на пуфах, буде змога поспілкуватися із «живими книгами» – професіоналами у сферах туризму, журналістики, волонтерства та інше», – повідомив Ігор Ганненко.

Разом із тим, він порекомендував відвідати змагання з лазертагу, квест з віртуальним гідом, майстер-клас з розпису мехенді та плетіння африканських кіс та водяні покрутони від GFS, про які детальніше можна дізнатись на сторінці міського центру дозвілля молоді у Facebook.

А от святкувати День Конституції України, розповіли організатори, розпочнуть з самого ранку. Вже о 9:00 у сквері Шевченка відбудеться вшанування державних символів, відзначення кращих сумчан за заслуги перед містом, а потому невеликий концерт. Того ж дня о 17:30 з нагоди свята проведуть і чемпіонат міста з жиму штанги лежачи. Стосовно традиційного міського фестивалю духової музики «Сурми України», то, через карантинні обмеження, його перенесли на вересень на День міста.

Досуг День молодежи
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