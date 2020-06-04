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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04146

Поліція Сумщини закликає громадян дотримуватись карантинних заходів

За останню добу в області підтверджено 10 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. У зв‘язку з загостренням епідеміологічної ситуації та задля запобігання поширенню COVID-19, правоохоронці посилюють превентивні заходи. І закликають громадян не ігнорувати правила самоізоляції та дотримуватися карантинних обмежень.

В умовах загрози нового спалаху епідемії працівники поліції посилюють контроль за дотриманням жителями регіону протиепідеміологічних заходів.
Перевіряють громадський транспорт на предмет дотримання правил перевезення пасажирів та вчасної санітарної обробки салонів; дотримання правил особистої гігієни та користування засобами індивідуального захисту як водіями, так і пасажирами. Власникам та працівникам торгівельно-розважальних закладів, магазинів та центрів, закладів громадського харчування слід самим дотримуватися карантинних заходів і контролювати дотримання відповідних правил клієнтами.
Поліцейські застерігають, що в разі необхідності відвідати магазин чи будь-яку державну установу, громадянам слід обов‘язково дотримуватися дистанції 1,5 – 2 м, не знімати з обличчя захисної маски, мати на руках рукавички або ж обробляти руки антисептичним засобом.
Працівники поліції настійливо радять беззаперечно дотримуватися рекомендацій лікарів: регулярно та ретельно мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючими спиртовмісними засобами; не торкатися брудними руками своїх очей, носа та рота; ретельно обробляти продукти харчування; уникати місць скупчення людей та контакту з тими, хто має симптоми респіраторних захворювань. Не слід виходити без зайвої потреби у громадські місця, а в разі захворювання потрібно негайно звернутися за допомогою до лікарів.
Працівники поліції закликають громадян не залишатися байдужими під час загрози епідемії, і повідомляти дільничним або медикам про тих стариків, одиноких людей та осіб з інвалідністю, хто потребує допомоги, опіки чи соціального патронажу.
Окрім того, правоохоронці нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог протиепідеміологічного законодавства. На тих, хто своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, очікує покарання – від чималого штрафу до 8 років позбавлення волі.
Поліцейські просять з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже вони спрямовані насамперед на забезпечення безпеки кожного жителя нашого регіону.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Карантин
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