В Шостке в озере утонул мужчина Сегодня, 19 июня, в озере по улице Винница в Шостке утонул мужчина.

По данным 4-й Государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Сумской области, водолазы достали тело из водоема в 14:00. Утопший – местный 56-летний житель, проживавший в Шостке. Обстоятельства уточняются, пишет Шостка.инфо.