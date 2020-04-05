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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55184

Губернатор съездил в село, которое первым слегло с коронавирусом на Сумщине

Амбулатория общей практики семейной медицины в селе Казацкое получила современный микроскоп.

Посетив амбулаторию в с. Казацкое Конотопского района, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко привез с собой микроскоп, который передала благотворительная организация «Глобальный реанимационный сервис».

- Я уверен, он поможет вам в определении более точного диагноза и правильном лечении местных жителей, - сказал чиновник.

Также Роман Грищенко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, пожелал им вдохновения в работе, мира и согласия.

Общество Казацкое
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