Губернатор съездил в село, которое первым слегло с коронавирусом на Сумщине Амбулатория общей практики семейной медицины в селе Казацкое получила современный микроскоп.

Посетив амбулаторию в с. Казацкое Конотопского района, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко привез с собой микроскоп, который передала благотворительная организация «Глобальный реанимационный сервис».

- Я уверен, он поможет вам в определении более точного диагноза и правильном лечении местных жителей, - сказал чиновник.

Также Роман Грищенко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, пожелал им вдохновения в работе, мира и согласия.