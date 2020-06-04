На Сумщине упавшее дерево повредило газопровод Сегодня, 19 июня, в 17.00 на номер аварийно-диспетчерской службы 1️04 поступила заявка о падении дерева на газовые сети в с. Хухра Ахтырского района.

Упавшие ветви порвали линию электропередач и повредили газопровод. Была обесточена улица и ограничено распределение газа в один из домов. Сети нуждаются в восстановлении, сообщает АО «Сумыгаз».