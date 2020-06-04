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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:40298

Глава Сумской ОГА прокомментировал заявления двух громад по разделу на районы

Тростянецкая и Боромлянская громады будут присоединены к Ахтырскому району.

Что-то менять уже поздно, сказал глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, отвечая на заявления глав двух громад о присоединении их к Сумскому району, а не Ахтырскому.

«Если мы даже сейчас начнем что-то делать, мы не успеем. Все эти процессы продолжались два года. Обсуждения все закончены. Тут уж как проголосуют депутаты Верховной Рады, так и будет определено. В дальнейшем какие-то трансформации возможны, это же не навечно. Я бы иначе относился к админразделению. Это исключительно административное деление. В тех районных советов будут очень ограниченные функции. Это ни на что, фактически, влиять не будет», - сказал глава ОГА, пишет UA:СУМИ.

Напомним: 18 июня Боромлянский сельский голова Василий Романика сообщил о желании громады присоединиться к Сумскому району, а не к Ахтырскому. 17 июня депутаты Тростянецкого городского совета обратились в Кабмин и Верховную Раду Украины с просьбой присоединить Тростянецкую городскую ОТГ к Сумскому району, а не Ахтырскому.

Политика Админреформа
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