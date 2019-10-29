Как выглядят тротуары возле больниц на Химгородке прямо сейчас?

Но до Химгородка добрались только в прошлом году, сделав небольшой отрезок троутара возле 5-й поликлиники на ул. Августовской. А вот возле Сумской районной больницы, главврач которой, кстати, как и мэр Сум батькивщинец, тротуар просто в ужасном состоянии.
Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Гапунич.
«Сегодня мэр нашего города инспектировал «укладку асфальта» на Химике. Мне пришлось тоже передвигаться в травмпункт ЦРКБ... Капец - не то слово. Инвалиды, мамочки с малышами в колясках... и не только вспоминают мэра «незлым тихим словом». Отдельная тема - это стоянка машин на газонах, кстати бывших, так как то, что от них осталось, нельзя назвать словом газон. Так держать! Мэру и его команде», - написал сумчанин, добавив фото.
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