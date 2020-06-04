Украинцев стали втрое чаще штрафовать за нарушения карантина Украинцы стали чаще нарушать карантин и в результате выросло количество штрафов.

Об этом стало известно в пятницу, 19 июня, на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина", – говорится в сообщении, в котором не указано, точное количество выписанных штрафов.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что в связи с новыми антирекордом заболеваемости COVID-19 есть потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то больше будут придерживаться адаптивного карантина", – сказал Зеленский.

Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.