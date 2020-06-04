На Сумщине добавилось 6 новых случаев коронавируса На утро 20 июня в Сумской области уже 252 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено 6 новых случаев. Всего таких теперь 252. Выздоровело 179 человек, умерло 5, болеют 69.

По Украине 841 новый случай (всего 35825), умерло 9 человек (всего 994), выздоровело 373 (всего 16406), болеют 18425.