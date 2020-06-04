На Сумщине добавилось 6 новых случаев коронавируса

За последние сутки подтверждено 6 новых случаев. Всего таких теперь 252. Выздоровело 179 человек, умерло 5, болеют 69.
По Украине 841 новый случай (всего 35825), умерло 9 человек (всего 994), выздоровело 373 (всего 16406), болеют 18425.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
Чемпионат Украины по футболу среди команд второй лиги
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