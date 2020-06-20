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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37

На Сумщине расширилась география коронавируса

По состоянию на 20 июня в Сумской области 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 6 человек (г. Сумы - 1, Сумской район - 1, г. Тростянец - 3, Краснополье - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 178 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 66 случаев заболевания (46 вылечилось), в Сумском районе - 13 (12), г. Ахтырка – 16 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (14), Тростянецкий район – 19 (3 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (11), Путивльский район – 4 (0 ), Краснопольский район – 1 (0 ).

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Общество Коронавирус
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