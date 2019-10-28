В Сумах сделали клумбу возле храма 19 июня КП «Зеленстрой» завершил работу над клумбой возле Церкви рождества Иоанна Предтечи на Луке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Денис Бутенко.

«Сегодня завершили работу клумбы, что возле церкви.

(Крест-якорь - стилизованный крест в виде якоря. Один из старейших христианских символов, олицетворяющий Иисуса Христа и надежду).

Теперь имеем вот такую красоту.

Спасибо за хорошую работу КП «Зеленстрой», - написал он.

Событие прокомментировал сумской писатель Владислав Ивченко: «На куче дорожного мусора вчера «Зеленстрой» сделал клумбу с крестом. Я сначала прифигел, так как куча лежала нетронутая лет двадцать, а потом вспомнил, что скоро выборы. Т - турбота».