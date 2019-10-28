В Сумах сделали клумбу возле храма

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Денис Бутенко.
«Сегодня завершили работу клумбы, что возле церкви.
(Крест-якорь - стилизованный крест в виде якоря. Один из старейших христианских символов, олицетворяющий Иисуса Христа и надежду).
Теперь имеем вот такую красоту.
Спасибо за хорошую работу КП «Зеленстрой», - написал он.
Событие прокомментировал сумской писатель Владислав Ивченко: «На куче дорожного мусора вчера «Зеленстрой» сделал клумбу с крестом. Я сначала прифигел, так как куча лежала нетронутая лет двадцать, а потом вспомнил, что скоро выборы. Т - турбота».
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