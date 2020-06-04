Ситуация с коронавирусом в Украине на 20 июня Подтверждено 35825 случаев COVID-19, из них 16 406 выздоровели, 994 умерли.

За последние сутки лабораторно подтвержден 841 случай. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 553737, методом ИФА - 123625.

Всего заболевания подтверждено у 2636 детей и 5950 медиков. В госпитализации нуждались 9947 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 345 пациента. 25878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1627 (991 выздоровели)

- Волынская обл. - 1743 (548 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1036 (776 выздоровели)

- Донецкая обл. - 355 (145 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1229 (633 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2069 (842 выздоровели)

- Запорожская обл. - 551 (391 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1981 (1071 выздоровел)

- г. Киев - 4252 (1391 выздоровели)

- Киевская обл. - 2174 (1053 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 612 (508 выздоровели)

- Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

- Львовская обл. - 3679 (668 выздоровели)

- Николаевская обл. - 349 (265 выздоровели)

- Одесская обл. - 1232 (551 выздоровели)

- Полтавская обл. - 290 (262 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2776 (1500 выздоровели)

- Сумская обл. - 252 (178 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1643 (1054 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1779 (837 выздоровели)

- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 612 (477 выздоровели)

- Черкасская обл. - 592 (392 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4268 (1534 выздоровели)

- Черниговская обл. - 467 (112 выздоровели).