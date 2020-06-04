Ситуация с коронавирусом в Украине на 20 июня

За последние сутки лабораторно подтвержден 841 случай. Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 553737, методом ИФА - 123625.
Всего заболевания подтверждено у 2636 детей и 5950 медиков. В госпитализации нуждались 9947 человек, в подключение к аппарату ИВЛ - 345 пациента. 25878 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3630 медработников.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1627 (991 выздоровели)
- Волынская обл. - 1743 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1036 (776 выздоровели)
- Донецкая обл. - 355 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1229 (633 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2069 (842 выздоровели)
- Запорожская обл. - 551 (391 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1981 (1071 выздоровел)
- г. Киев - 4252 (1391 выздоровели)
- Киевская обл. - 2174 (1053 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 612 (508 выздоровели)
- Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
- Львовская обл. - 3679 (668 выздоровели)
- Николаевская обл. - 349 (265 выздоровели)
- Одесская обл. - 1232 (551 выздоровели)
- Полтавская обл. - 290 (262 выздоровели)
- Ривненская обл. - 2776 (1500 выздоровели)
- Сумская обл. - 252 (178 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1643 (1054 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1779 (837 выздоровели)
- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 612 (477 выздоровели)
- Черкасская обл. - 592 (392 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4268 (1534 выздоровели)
- Черниговская обл. - 467 (112 выздоровели).
По состоянию на 20 июня в Сумской области 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Сегодня, 19 июня, на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась вторая волна коронавируса....
Об этом заявил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием...
Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
На Глуховщине еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции, не связанный с предыдущими....