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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52452

На Сумщине в течение суток на водоемах погибли 5 человек

Жара, которая установилась в области заставляет людей искать спасения в прохладе рек и озер. Однако нельзя забывать, что вода не прощает ошибок, поэтому такой отдых требует крайней осторожности! К сожалению, не все это осознали.

Только 19 июня в области водная стихия унесла жизни 5 человек. Это при том, что на протяжении всей прошлой недели на водоемах утонуло 7 человек. Трагические случаи зафиксированы в Кролевецком районе (с. Камень), городах Ромны (местный пруд), Шостка (ул. Озерная), Сумы (ул. Веретеновская). В этот же день в Глуховском районе (пгт Шалыгино) местным жителям удалось спасти и передать работникам экстренной медицинской помощи мужчину 1979 г.р., который был госпитализирован в Глуховской центральной районной больницы. Похожий случай произошел и в районе Конотопа (с. Озаричи), где был спасен юноша 2001 г.р., несмотря на приложенные усилия медработниками в 22:45 он скончался в больнице.

Как показывает анализ данных чрезвычайных событий, самsй молодой погибший - мужчина 2001 г.р. (Конотопский район), а самая старшая - женщина 1938 г.р. (г. Ромны). Всего в текущем году на Сумщине водная стихия унесла жизни уже 23 человек, из них 13 (в том числе 2 детей) - в июне. И это при том, что купальный сезон только начался!

Еще раз подчеркиваем, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. Помните, от ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха!

Управление ГСЧС Украины в Сумской области

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