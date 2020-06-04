На Сумщине вызвали полицию, чтобы больную женщину забрали в больницу С марта жители Самотоевки Краснопольского района пытались пристроить в больницу 57-летнюю женщину.

Она самостоятельно не передвигается, имеет проблемы с ногами и крайне запущенный вид, рассказали селяне. Чтобы женщине оказали медицинскую помощь, люди вызвали полицию, говорится в сюжете UA:СУМИ.

По словам социального работника Валентины Бутрым, сын с инвалидностью привез мать, Раису Бурмаку, в запущенном состоянии ко двору родственников на хозяйственном коляске, потому что не может за ней ухаживать. Там и вызвали семейного врача, которая, после осмотра, женщину в больнице не направила. Сейчас Раиса Бурмака живет в сарае.

Валентина Бутрым говорит, что неоднократно обращалась за помощью и к старосте и к семейному врачу, чтобы те обеспечили квалифицированную медицинскую и социальную помощь.

«Валентина Анатольевна подняла шум утром в сельском совете. Я переговорил с семейным врачом и сегодня же приехал с тем намерением, чтобы вызвать скорую помощь и каким образом продезинфицировать, оказать надлежащую помощь», - говорит и.о. старосты Самотоевского старостинского округа Иван Перерва.

После звонков старосты к Раисе Бурмаке приехала семейная врач, а впоследствии - и бригада экстренной медицинской помощи.

«Она упала и поранилась. Была рана и отеки. Я назначила лечение. Рана подзажила. Все, больше они ко мне не обращались. Я не видела такого состояния, нет. Вчера звонила работник сельского совета. Говорила, что ее сюда привезли, положили. Вчера я узнала уже после обеда. И меня никто, ни родственники, не вызвал. Еще и сама буду сюда переться, чтобы мне сказали: зачем ты пришла?», - рассказывает семейная врач Татьяна Коренская.

Медики «скорой» отказались что-либо комментировать на камеру и забирать женщину в больницу. По их словам, имеют право увозить только в Сумы в случае неотложной помощи.

Полицию на место вызвали представители юридической помощи. По словам заместителя директора Регионального центра Валентины Волобуевой, главный вопрос - оказать медицинскую помощь и определить статус гражданки.

«Начали задавать вопросы. Оказалось, что она с детства имела недостатки, но каким-то образом они не были юридически оформлены. На сегодняшний день эта женщина имеет сына со статусом человека с инвалидностью, но сама женщина этого статуса не имеет, никаких социальных выплат не получала. Если ей предоставят инвалидность , наш специалист обратится в Пенсионный фонд, чтобы она получала какие-то соцвыплаты», - говорит Валентина Волобуева.

Женщину помыли и переодели. После двух часов согласований, семейная врач забирает Раису Бурмаку и отвозит ее в Краснопольскую центральную больницу. Полиция уголовного производства пока не открывала.

«Сотрудники полиции опросили всех участников данного происшествия. Уголовное производство не открывалось. Продолжается проверка. По окончании проверки будет принято решение согласно действующему законодательству», - сказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

По словам главного врача Краснопольской ЦРБ Евгения Ивахненко, Раису Бурмаку госпитализировали, ее состояние стабильное, на лечении будет находиться 10 дней.