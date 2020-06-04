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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56382

В Сумах обокрали партийный офис

Сообщение о том, что из кабинета исчез ноутбук, на котором хранилась важная информация, в полицию сообщила консультант отделения партии.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Правоохранители опросили присутствующих в помещении лиц и посмотрели записи камер видеонаблюдения. На одном из них были четко зафиксированы обстоятельства кражи и сам вор. Оперативники быстро установили его личность - это оказался 36-летний местный житель, который уже давно «специализируется» на имущественных преступлениях.

«Сумчанин неоднократно судимый, в настоящее время находится под следствием за совершение еще около десяти аналогичных преступлений, - комментирует ситуацию Татьяна Якименко, временно исполняющая обязанности начальника Сумского отдела полиции. - Наши оперативники нашли подозреваемого и изъяли у него похищенную технику».

Своей причастности к краже ноутбука мужчина не отрицает. Говорит, что зашел в офис, увидел оставленный без присмотра ноутбук и забрал его с собой.

Действия сумчанина следователи квалифицируют по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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