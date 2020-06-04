В Сумах в ДТП травмирована 11-летння девочка Авария произошла сегодня, 20 июня, около 14.00 на ул. Героев Крут.

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на транспортное средство Ford Fiesta, 36-летний водитель которого остановился, ведь впереди находились автомобили, которые осуществляли поворот налево.

Вследствие ДТП 11-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra получила телесные повреждения. Девочку доставили в Сумскую областную клиническую больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Проводится проверка.