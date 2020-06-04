В Сумах в ДТП травмирована 11-летння девочка

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на транспортное средство Ford Fiesta, 36-летний водитель которого остановился, ведь впереди находились автомобили, которые осуществляли поворот налево.
Вследствие ДТП 11-летняя пассажирка автомобиля Opel Astra получила телесные повреждения. Девочку доставили в Сумскую областную клиническую больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Инспекторы огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Проводится проверка.
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