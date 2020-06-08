Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу

Пары полуфиналистов:
ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Тростянец» (Тростянец)
«Колос» (Севериновка) - «Явор» (Краснополье)
Даты проведения полуфинальных матча пока неизвестны, сообщает АФСО.
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