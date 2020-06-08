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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02470

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу

Финальный матч должен состояться 24 августа.

Пары полуфиналистов:

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Тростянец» (Тростянец)

«Колос» (Севериновка) - «Явор» (Краснополье)

Даты проведения полуфинальных матча пока неизвестны, сообщает АФСО.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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