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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02154

Сборная Украины начала сбор в Сумах

Сборная команда Украины по футзалу среди спортсменов с недостатками зрения начала в Сумах тренировочный сбор.

Об этом «Общественному радио: Сумы» рассказал главный тренер сборной Николай Чхайло.

«Ребята приехали, все готовы к сбору, в полной боевой готовности. Поскольку чемпионат Европы, который планировалось провести в ноябре этого года, официально никто не отменял - то есть он у нас на повестке дня. Было пропущено два учебно-тренировочных сбора, три месяца практически мы не видели сборную. Хотя мы работали и в режиме онлайн, и в конференции «Zoom», каждый имел индивидуальные задания. Но сегодня, слава Богу, мы вышли на площадку с мячами», - сказал Николай Чхайло.

Сбор сборной команды Украины будет проходить до 5 июля. Затем команда уйдет в отпуск.

Спорт Футзал
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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