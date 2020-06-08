Сборная Украины начала сбор в Сумах

Об этом «Общественному радио: Сумы» рассказал главный тренер сборной Николай Чхайло.
«Ребята приехали, все готовы к сбору, в полной боевой готовности. Поскольку чемпионат Европы, который планировалось провести в ноябре этого года, официально никто не отменял - то есть он у нас на повестке дня. Было пропущено два учебно-тренировочных сбора, три месяца практически мы не видели сборную. Хотя мы работали и в режиме онлайн, и в конференции «Zoom», каждый имел индивидуальные задания. Но сегодня, слава Богу, мы вышли на площадку с мячами», - сказал Николай Чхайло.
Сбор сборной команды Украины будет проходить до 5 июля. Затем команда уйдет в отпуск.
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