Команды с Сумщины выиграли в «Лиге участников АТО» 20 июня прошли игры 3-го тура футбольного турнира «Лига участников АТО» (дивизион «Север»).

В Сумах на поле ФЦ «Барса» сумской «Ураган» забил два «сухих» мяча в ворота команды «Старт» из Чернигова. В первом тайме голы в ворота черниговцев забили Игорь Царенко и Андрей Скрипченко.

Шосткинский «Калибр» играл в Киеве против «Динамо АТО». Победу в матче благодаря дублю Олега Штурмы и голам Сергея Павлюка и Юрия Овдиенко со счетом 4:0 праздновал «Калибр».

«Ураган» (Сумы) 2:0 «Старт» (Чернигов)

«Динамо АТО» (Киев) 0:4 «Калибр» (Шостка)

В активе «Урагана» 6 очков после трех игр, у «Калибра» после двух – три, пишет сайт АФСО.