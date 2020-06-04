Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16199

Команды с Сумщины выиграли в «Лиге участников АТО»

20 июня прошли игры 3-го тура футбольного турнира «Лига участников АТО» (дивизион «Север»).

В Сумах на поле ФЦ «Барса» сумской «Ураган» забил два «сухих» мяча в ворота команды «Старт» из Чернигова. В первом тайме голы в ворота черниговцев забили Игорь Царенко и Андрей Скрипченко.

Шосткинский «Калибр» играл в Киеве против «Динамо АТО». Победу в матче благодаря дублю Олега Штурмы и голам Сергея Павлюка и Юрия Овдиенко со счетом 4:0 праздновал «Калибр».

«Ураган» (Сумы) 2:0 «Старт» (Чернигов)

«Динамо АТО» (Киев) 0:4 «Калибр» (Шостка)

В активе «Урагана» 6 очков после трех игр, у «Калибра» после двух – три, пишет сайт АФСО.

Спорт Футбол
view counter

По тематике

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу
Вчера 21:39

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

Сегодня, 20 июня, прошли игры первого тура чемпионата области по футболу....

На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области
13.06.2020 21:08

На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области

Сегодня, 13 июня, прошли матчи ¼ финала Кубка Сумской области по футболу....

Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня
12.06.2020 09:04

Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня

Первый тур чемпионата Сумской области среди команд высшей лиги запланирован на 20 июня....

ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского
11.06.2020 09:39

ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского

10 июня на поле стадиона «Альянс-Арена» в селе Байрак Липоводолинского района разыграли первый трофей сезона - «Кубок Геннадия Свирского»....

Стали известны пары ¼ финала кубка Сумщины
10.06.2020 08:34

Стали известны пары ¼ финала кубка Сумщины

9 июня на стадионе «Юбилейный» в Сумах состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Сумской области по футболу....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.