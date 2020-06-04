Команды с Сумщины выиграли в «Лиге участников АТО»

В Сумах на поле ФЦ «Барса» сумской «Ураган» забил два «сухих» мяча в ворота команды «Старт» из Чернигова. В первом тайме голы в ворота черниговцев забили Игорь Царенко и Андрей Скрипченко.
Шосткинский «Калибр» играл в Киеве против «Динамо АТО». Победу в матче благодаря дублю Олега Штурмы и голам Сергея Павлюка и Юрия Овдиенко со счетом 4:0 праздновал «Калибр».
«Ураган» (Сумы) 2:0 «Старт» (Чернигов)
«Динамо АТО» (Киев) 0:4 «Калибр» (Шостка)
В активе «Урагана» 6 очков после трех игр, у «Калибра» после двух – три, пишет сайт АФСО.
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