Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:39238

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

Сегодня, 20 июня, прошли игры первого тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Кролевец» 1:4 «Колос» (Севериновка, Сумской район)

Голы: Носок Денис (15) - Пивненко Вадим (16, 71), Билоненко Андрей (35), Бабынин Сергей (81)

«Альянс-2» (Липовая Долина) 3:1 ФК «Ромны»

Голы: Бойко Максим (5, 38, 71, пен.) - Генри (51)

ФК «Тростянец» 3:0 ФК «Велетень» (Глухов)

Голы: Чухненко Владимир (5), Гайван Валерий (48), Деряпа Денис (79)

«Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район) 1:5 «Нефтяник» (Ахтырка)

Голы: Атаманюк Артем (21) - Кисиль Сергей (6), Жариков Дмитрий (9), Лапин Александр (35), Сидоренко Александр (45), Чепурко Егор (63)

Матч «Явор» (Краснополье) - ФК «Недригайлов-Барса-2003» состоится 24 июня в 18:00.

Первая лига

ФК «Дружба» 2:0 «Колос» (Шосткинская ОТГ)

Голы: Безуглый Артем (14), Старченко Артем (54)

«Спартак» (Глухов) 1:1 ФК «Дружба»

Голы: Гаврыш Дмитрий (72) - Ступаченко Александр (18)

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:0 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили»

Гол: Окопный Руслан (60)

«Десна» (Очкино, Середина-Будский район) 1:2 «Лидер» (Середина-Буда)

Голы: Жоров Владислав (90+6) - Ковтун Дмитрий (29), Школин Василий (45+1)

АФСО

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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