Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

Высшая лига
ФК «Кролевец» 1:4 «Колос» (Севериновка, Сумской район)
Голы: Носок Денис (15) - Пивненко Вадим (16, 71), Билоненко Андрей (35), Бабынин Сергей (81)
«Альянс-2» (Липовая Долина) 3:1 ФК «Ромны»
Голы: Бойко Максим (5, 38, 71, пен.) - Генри (51)
ФК «Тростянец» 3:0 ФК «Велетень» (Глухов)
Голы: Чухненко Владимир (5), Гайван Валерий (48), Деряпа Денис (79)
«Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район) 1:5 «Нефтяник» (Ахтырка)
Голы: Атаманюк Артем (21) - Кисиль Сергей (6), Жариков Дмитрий (9), Лапин Александр (35), Сидоренко Александр (45), Чепурко Егор (63)
Матч «Явор» (Краснополье) - ФК «Недригайлов-Барса-2003» состоится 24 июня в 18:00.
Первая лига
ФК «Дружба» 2:0 «Колос» (Шосткинская ОТГ)
Голы: Безуглый Артем (14), Старченко Артем (54)
«Спартак» (Глухов) 1:1 ФК «Дружба»
Голы: Гаврыш Дмитрий (72) - Ступаченко Александр (18)
«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:0 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили»
Гол: Окопный Руслан (60)
«Десна» (Очкино, Середина-Будский район) 1:2 «Лидер» (Середина-Буда)
Голы: Жоров Владислав (90+6) - Ковтун Дмитрий (29), Школин Василий (45+1)
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