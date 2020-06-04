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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:46431

В Ромнах мотоциклист, убегая от копов, врезался в дерево

Происшествие произошло 20 июня в 16:10 на одной из улиц города Ромны.

Работники сектора реагирования патрульной полиции заметили мотоциклиста, который двигался с нарушением правил дорожного движения - без шлема, и без номерных знаков.

Правоохранители сразу узнали водителя двухколесника - 36-летнего роменчанина, который неоднократно попадал в их поле зрения. Мужчина несколько раз за последний год привлекался к административной ответственности за езду без шлема и в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, решением суда он был лишен прав на управление транспортными средствами, и тем не менее, снова сел за руль.

Полицейские подали знак остановки, однако мотоциклист только прибавил скорость. Полицейскими были приняты меры по остановке нарушителя. Однако тот, желая избежать ответственности, пересек полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию для других участников дорожного движения, и врезался сначала в бордюр, а затем - в дерево. Полицейские вызвали бригаду «скорой помощи», которая доставила роменчанина в местную больницу.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра транспортного средства и личных вещей роменчанина правоохранители обнаружили два свертка с белым и зеленым кристаллическими порошками, которые сейчас направлены на экспертное исследование.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения ...". Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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