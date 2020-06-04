На Сумщине разыграли первый Кубок Демьяненко

ФК «Сумы» играли против местного «Явора». «Горожане» праздновали в матче победу со счетом 5:1. За «сумчан» забивали дважды Вадим Шаврин, по разу - Валерий Макаров, Евгений Сайко и Максим Стадник. Гол престижа в составе краснопольской команды на счету Александра Стрыбака, пишет сайт АФСО.
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