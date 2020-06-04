Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54343

На Сумщине разыграли первый Кубок Демьяненко

20 июня в Краснополье почтили память почетного президента ФК «Сумы» Александра Демьяненко, который ушел из жизни год назад.

ФК «Сумы» играли против местного «Явора». «Горожане» праздновали в матче победу со счетом 5:1. За «сумчан» забивали дважды Вадим Шаврин, по разу - Валерий Макаров, Евгений Сайко и Максим Стадник. Гол престижа в составе краснопольской команды на счету Александра Стрыбака, пишет сайт АФСО.

Спорт ФК Сумы Футбол
view counter

По тематике

Команды с Сумщины выиграли в «Лиге участников АТО»
Сегодня 08:16

Команды с Сумщины выиграли в «Лиге участников АТО»

20 июня прошли игры 3-го тура футбольного турнира «Лига участников АТО» (дивизион «Север»)....

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу
Вчера 21:39

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

Сегодня, 20 июня, прошли игры первого тура чемпионата области по футболу....

На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области
13.06.2020 21:08

На Сумщине разыграли четвертьфиналы кубка области

Сегодня, 13 июня, прошли матчи ¼ финала Кубка Сумской области по футболу....

Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня
12.06.2020 09:04

Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня

Первый тур чемпионата Сумской области среди команд высшей лиги запланирован на 20 июня....

ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского
11.06.2020 09:39

ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского

10 июня на поле стадиона «Альянс-Арена» в селе Байрак Липоводолинского района разыграли первый трофей сезона - «Кубок Геннадия Свирского»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.