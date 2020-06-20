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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Под Сумами спасатели вместе с местными жителями подняли мужчину из колодца

Сегодня, 20 июня, в 14:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, на ул. Вишневой в пгт Низы Сумского района в колодец упал человек. На место вызова направили дежурное отделение 28-го государственного пожарно-спасательного поста, который дислоцируется в поселке и отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

Как было установлено, в 10-метровом колодце в воде, глубиной около 1,5 м находился мужчина. Спасатель на веревке спустился вниз и надел на пострадавшего, который был в сознании, специальный пояс с присоединенной к нему веревкой, и мужчину подняли на поверхность.

Жителя поселка, 1983 г.р., бригада экстренной медицинской помощи доставила в областную клиническую больницу. В спасательной операции вместе с работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям активное участие приняли местные жители.

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