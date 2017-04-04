У Сумах відкрили Музейну Арку Олександра Олеся 20 червня у сумах в будинку № 83 по вул. Петропавлівській, де мешкав український письменник і поет Олександр Олесь, відбулося відкриття Музейної Арки (МузАрки) на його честь.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав один з ініціаторів створення музею Олександра Олеся у Сумах (петиція про це тут) Ігор Добровольський.

«Наповнили свої серця - радістю спілкування, а душі - чарівними звуками флейти. Разом зробили добру справу. Початок покладено.

Сьогодні в "МузАрке" на перехресті творчих доль зустрілися дві епохи. Було дуже затишно, напрочуд романтично, надзвичайно душевно! Все у нас вийшло!

Щира подяка Вам мої друзі, добрі люди!Щирі,справжні!

І до нової зустрічі!

Анонсований захiд зiбрав поцiновувачiв творчості видатного поета сумчан, об'єднаних спiльною iдеєю - створенню у рідному місті Лiтературного Музею - Мистецького центру iм. О. Олеся, саме у будинку, де проживала його родина протягос 36 рокiв», - написав він.

Під час відкриття відбулася виставка «Весільні фото епохи Олеся» від Сергія Гуцана, екскурсія «Олесевими стежками» від Юрія П`ятаченка, дегустація крафтового цикорію віл Ірини Варламової, Ігор Добровольский розповів про створення літературно-мистецького центру та провів Літературний вечір «Наш Олесь», Сергій Гуцан розповів про стародавні фото.