У Сумах відкрили Музейну Арку Олександра Олеся

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав один з ініціаторів створення музею Олександра Олеся у Сумах (петиція про це тут) Ігор Добровольський.
«Наповнили свої серця - радістю спілкування, а душі - чарівними звуками флейти. Разом зробили добру справу. Початок покладено.
Сьогодні в "МузАрке" на перехресті творчих доль зустрілися дві епохи. Було дуже затишно, напрочуд романтично, надзвичайно душевно! Все у нас вийшло!
Щира подяка Вам мої друзі, добрі люди!Щирі,справжні!
І до нової зустрічі!
Анонсований захiд зiбрав поцiновувачiв творчості видатного поета сумчан, об'єднаних спiльною iдеєю - створенню у рідному місті Лiтературного Музею - Мистецького центру iм. О. Олеся, саме у будинку, де проживала його родина протягос 36 рокiв», - написав він.
Під час відкриття відбулася виставка «Весільні фото епохи Олеся» від Сергія Гуцана, екскурсія «Олесевими стежками» від Юрія П`ятаченка, дегустація крафтового цикорію віл Ірини Варламової, Ігор Добровольский розповів про створення літературно-мистецького центру та провів Літературний вечір «Наш Олесь», Сергій Гуцан розповів про стародавні фото.
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