На Сумщине плюс 5 новых случаев заболевания коронавирусом На утро 21 июня в Сумах уже 257 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

За последние сутки добавилось 5 новых случаев. Вылечилось 4 человека (всего - 182). Умерло за все время 5 человек. Болеют 70. Всего было 1147 подозрений.

В Украине 735 новых случаев (всего 36560), умерло 8 человек (всего 1002), выздоровело 103 человека (всего 16509), болеют 19049.