На Сумщине плюс 5 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки добавилось 5 новых случаев. Вылечилось 4 человека (всего - 182). Умерло за все время 5 человек. Болеют 70. Всего было 1147 подозрений.
В Украине 735 новых случаев (всего 36560), умерло 8 человек (всего 1002), выздоровело 103 человека (всего 16509), болеют 19049.
Подтверждено 35825 случаев COVID-19, из них 16 406 выздоровели, 994 умерли....
По состоянию на 20 июня в Сумской области 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Сегодня, 19 июня, на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась вторая волна коронавируса....
Об этом заявил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк во время онлайн-брифинга о ситуации с заболеванием...
Об этом сегодня, 19 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....