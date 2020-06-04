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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:376421

Мэр Шостки переквалифицировался во врача

20 июня мэр Шостки Николай Нога помогал в Шосткинской ЦРБ принимать пациентов.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Накануне Дня медицинского работника помогал нашим «стражем здоровья» проводить прием пациентов. Еще раз лично убедился: профессия медика - одна из наиболее сложных и ответственных. За короткое время приема необходимо не только составить представление о болезни человека, но и оказать ему психологическую поддержку, успокоить, вселить надежду. В наше непростое время медики лечат не только тело, но и душу. Обнадеживающим словом, ласковым взглядом, уверенностью в выздоровлении. Благодарю каждого из вас - людей, на которых держится общество», - написал он.

Общество
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Комментарии

Вооп Ривп
SylaR
Сегодня 11:48

А чё только на приеме посидел? Можно ж было ещё и утки поносить.

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