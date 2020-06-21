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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:101458

Где подтверждены новые случаи коронавируса на Сумщине

По состоянию на 21 июня в Сумской области 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 1, Сумской район - 1, г. Тростянец - 1, г. Ахтырка - 1, Путивльский район - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 182 человека, из них 4 - за прошедшие сутки (г. Тростянец).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 67 случаев заболевания (46 вылечилось), в Сумском районе - 14 (12), г. Ахтырка – 17 (4), г. Конотоп - 14 (14), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (29 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (14), Тростянецкий район – 20 (7 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 2 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 8 (7), Глуховский район – 3 (2), г. Глухов – 9 (5), Бурынский район – 3 (2), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 14 (11), Путивльский район – 5 (0 ), Краснопольский район – 1 (0 ).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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