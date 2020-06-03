В Ахтырке умерла фронтовая медсестра

Надежда Васильевна ушла на фронт в 16 лет. Начала с должности рядового санинструктора, окончила операционной медицинской сестрой в звании старшего сержанта, пишет okhtyrka.net.
Приносим наши соболезнования родным и близким.
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